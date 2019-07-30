بعد 6 سنوات.. الزوجة أحد خيوط جريمة قتل في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي الكشف عن المتورطين في ارتكاب جريمة قتل سجلت ضد مجهول منذ 6 سنوات.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي أن المواطن السوداني الجنسية (ن.ا.ي) تعرض عام 2013 للقتل بواسطة عيار ناري نوع خرطوش داخل منزله في منطقة بوهديمة وسجلت القضية ضد مجهول.

وأوضحت المديرية أنه بالبحث والتحري وردت للقسم معلومات جديدة بشأن أطراف القضية وتحركت قوة من قسم التحريات العامة وقامت بضبط زوجة القتيل (ليبية من مواليد 1991) ليتبين بعد ذلك أن القتيل وزوجته كانا قد انفصلا قبل الحادث بشهر وكان القتيل يرغب في أخذ ابنه فقامت الزوجة بمكالمة المدعو( س ن) ليبي الجنسية وهو من ذوي السوابق الذي جرى التنسيق معه على أن يذهب إلى القتيل لترهيبه إلا أنه عند وصوله لمنزل المجني عليه أطلق عليه عيارا ناريا أدى لوفاته فقام القاتل بتهديد زوجة المجني عليه كيلا تخبر الشرطة بالحادثة.

وأشارت مديرية الأمن إلى أن المتهم موقوف على ذمة جريمة قتل أخرى داخل مؤسسة الاصلاح والتأهيل مبينة أن المتهمين اعترفا بما نسب إليهما من تهم وسجلت ضدهم قضية واحيلت إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية حيالهم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا