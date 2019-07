روسيا: نقل المسلحين من العراق وسوريا إلى ليبيا سيحولها إلى قاعدة إرهابية

المتوسط:

أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فلاديمير سافرونكوف، أن هناك عملية لنقل المسلحين من العراق وسوريا إلى ليبيا، مشيرا إلى أن ذلك قد يحول ليبيا إلى واحدة من قواعد الإرهاب في شمال أفريقيا.

وأكد سافرونكوف، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن بلاده لا تملك أي أجندة خفية فيما يخص الصراع في هذا البلد العربي، داعيا جميع الدول إلى التخلي عن أجنداتها الأحادية في ليبيا.

وأشار سافرونكوف، الإثنين، إلى أن “الوضع العسكري والسياسي في ليبيا مستمر في التدهور، وعدد القتلى والجرحى يتزايد، ناهيك عن مشكلة الهجرة المتزايدة، كما أن هناك خطر تفكك البلاد”.

ولفت نائب المندوب الروسي إلى أن ما يحدث في ليبيا هو نتيجة “لتدمير الدولة الليبية خلال أحداث عام 2011 المعروفة للجميع”، مضيفاً أنه “يجب أن تكون ليبيا بمثابة تذكير بعدم مقبولية التجارب الجيوسياسية المستمرة”.

