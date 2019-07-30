عودة الكهرباء تدريجياً للمنطقة الجنوبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن فني ومهندسي الشركة العامة للكهرباء قاموا بإرجاع التيار الكهربائي تدريجيا إلى المنطقة الجنوبية.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن العمل جار على إرجاع باقي الاحمال في المنطقة الجنوبية.

وفي سياق منفصل تعرضت أمس الاثنين محطة تحويل كهرباء السراج جهد 220 ك. ف في العاصمة طرابلس للاعتداء من قبل مجموعة مجهولة قامت بإرجاع التيار الكهربائي بالقوة، ما أدى إلى خروج عدد من وحدات التوليد في كل من: الاولى والثانية في الخمس والثالثة والرابعة في جنوب طرابلس.

وبينت الشركة العامة للكهرباء أن فرق الصيانة قامت بإرجاع الوحدة الرابعة بمحطة جنوب طرابلس موضحة أنه يجري العمل على إرجاع باقي الوحدات.

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