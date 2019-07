وصول سفينتي نقل حاويات لميناء بنغازي البحري

المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لميناء بنغازي البحري، بأن الميناء استقبل سفينتي نقل حاويات على متنهما 1288 سيارة

وأضاف المكتب الإعلامي أن السفينة الأولى «غراند سيكلا»، وكيلها الملاحي شركة ميار ليبيا، على متنها 1139 سيارة أوروبية، وفق بيان الميناء على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار إلى أن السفينة الثانية هي «إيفان»، ووكيلها الملاحي شركة ليبيانا الدولية، وعلى متنها 149 سيارة وشاحنة.

