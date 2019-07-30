رقابة الأغذية ترفض شحنة حليب سعودي

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الثلاثاء، رفض شحنة حليب سائل مُورّد من دولة السعودية عن طريق ميناء الخمس البحري، وذلك بسبب قرب انتهاء صلاحيتها، ما يعني عدم مطابقتها للشروط الصحية.

وأوضح المركز في منشور توضيحي لنوع وحجم الشحنة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الحليب يحمل العلامة التجارية “نادك”.

وبلغت كمية الشحنة 43421 كرتونة حليب، مُعبأة جميعها داخل حاوية واحدة، فيما لم يكشف المركز عن الجهة المُورّدة للشحنة.

ونشر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية صوراً لعلب الحليب المرفوض، تُظهر تواريخ إنتاجه وتاريخ انتهاء صلاحيته الذي يُوافق بحسب الصور شهر أغسطس من العام الجاري، أي بعد أيام فقط.

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