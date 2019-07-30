صنع الله يبحث التعاون مع الولايات المُتحدة

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية، أمس الاثنين، مجالات التعاون في قطاع الطاقة والنفط بين البلدين.

وكان صنع الله قد زار الولايات المتحدة الامريكية في مايو الماضي؛ للمشاركة في معرض هيوستن المتخصص في مجال النفط، وافتتح وقتها مكتب المؤسسة الوطنية للنفط مخصصا 60 مليار دولار كقيمة إجمالية لإتمام عمليات شراء من خلال المكتب.

وكشف صنع الله في مايو الماضي من هيوستن عن تطبيق خطة استراتيجية لتطوير البنية التحتية لتحقق المؤسسة هدفها برفع الإنتاج إلى أعلى من مليوني برميل مع حلول عام 2023، عندما قال في حديثه خلال لقائه مع ممثلي شركات أميركية إن المؤسسة تهدف لحفر 38 بئر اختبار جديدة وحفر 70 بئر تطوير بالإضافة إلى تنفيذ 56 مشروعا رئيسيا.

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