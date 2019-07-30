زغيد: المشكلة في ليبيا تتمثل بدعم تركيا وقطر لقادة الميليشيات

أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد أن المشكلة في ليبيا تتمثل في دعم تركيا وقطر لقادة الميليشيات، لافتا إلى أن المجلس الرئاسي الذي وصفه بغير الشرعي، دعم التدخل التركي القطري بالبلاد.

الزغيد أوضح في تصريح صحفي ، أن التغلغل التركي بالشأن الليبي بدأ جليا للقيادة العامة، حيث اتضح بالدليل القاطع أن تركيا ترسل الطائرات المسيرة التي تتمركز في قاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس، والتي دمرت من قبل القوات المسلحة.

هذا واكد عضو مجلس النواب أن العاصمة التي وصفها بـ”المغتصبة “ستعود إلى الليبيين بفضل القوات المسلحة

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