خارجية البرلمان تدعو المجتمع الدولي للضغط على سلطات طرابلس بشأن المهاجرين

دعت لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب المجتمع الدولي للضغط على السلطات بمدينة طرابلس “وبشكل عاجل لتوفير مراكز احتجاز آمنة للمهاجرين”.

وطالب رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان يوسف العقوري المنظمة الدولية للهجرة والمجتمع الدولي بتكثيف جهوده بالمساعدة في نقل المهاجرين إلى مراكز آمنة وتعجيل عودتهم إلى بلادهم أو نقلهم لبلد ثالث.

وأشارت اللجنة إلى تحفظها “على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين إيطاليا وحكومة الوفاق عام 2017 والتي لم تراعي الجوانب الإنسانية على حساب خفض أعداد المهاجرين إلى الأراضي الإيطالية وتكديسهم في مراكز احتجاز غير آمنة بعيدا عن السلطات الشرعية في ليبيا داعية إلى ضرورة وقف التعامل بتلك المذكرة.

ودعت اللجنة المنظمات الدولية لتنفيذ الاستحقاقات المناطة بها والوفاء بالتعهدات التي قدمتها للدول الأفريقية ومن ذلك تفعيل اللجنة الثلاثية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والتي لم تقدم أي شيء.

وأعربت اللجنة عن ترحيبها بالمناقشات التي جرت في باريس لإيجاد حلول لأزمة المهاجرين عبر البحر المتوسط مشددة على أن هذه الأزمة العالمية تحتاج لمعالجة ناجعة تشمل القضاء على أسباب الهجرة ومكافحة عصابات تهريب البشر.

كما أعربت اللجنة عن “بالغ حزنها وأسفها من حادث غرق قارب للمهاجرين أودى بحياة العشرات داعية إلى تحرك عاجل لإنقاذ واستضافة المهاجرين الذين يخاطرون بعبور البحر المتوسط.

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