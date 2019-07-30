تعليم الوفاق تبحث مع أمن طرابلس تأمين امتحانات الشهادة الثانوية

عقد رئيس لجنة الإشراف والمتابعة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية محمد العتوق اجتماعاً تشاورياً مع مساعد مدير مديرية أمن طرابلس العميد رمضان برباش.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق المجتمعون بحثوا الترتيبات الأمنية لامتحانات الشهادة الثانوية وإعداد الخطط اللازمة لتأمين الطلاب وتقديم كافة الخدمات اللوجستية لهم، سيما تنظيم وتسهيل حركة المرور في مداخل الجامعة وخارجها.

وأوضح العتوق أن المديرية قادرة على تأمين امتحانات الشهادة الثانوية وتأمين مقار لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة وعملية نقل أوراق الأسئلة إلى اللجان وتأمين رؤساء وأعضاء اللجان المشرفة على الامتحانات داخل نطاق عمل مديرية أمن طرابلس، مبرزاً الدور المتميز الذي لعبته السنة الماضية في إنجاح الامتحانات.

وحضر الاجتماع الذي عقد بجامعة طرابلس عضو اللجنة التنفيذية للامتحانات ورئيس جامعة طرابلس نبيل النطاح ورئيس مركز شرطة الجامعة العقيد محمد جادوره بحضور مسجل عام الجامعة علي جلبان.

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