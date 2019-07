برلمانية: بحثنا مع المسؤولين الأمريكيين ما بعد تحرير طرابلس واستحقاقاتها

المتوسط:

قالت عضو مجلس النواب صباح الترهوني، إن المجلس حاول الدخول في الاتفاق السياسي لكنه كان معيب.

وأفادت الترهوني، في إيجاز صحفي، بأن وفد مجلس النواب الذي زار الولايات المتحدة الأمريكية تطرق مع المسؤولين الأمريكيين إلى مرحلة ما بعد تحرير طرابلس واستحقاقاتها من حيث تشكيل وحدة وطنية والمصالحة بين أبناء الوطن بالإضافة إلى إصدار الوثيقة الدستورية.

وكان اختتم وفد مجلس النواب الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، لقاءاته بالمسؤولين الأمريكيين.

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن رئيس الوفد طلال الميهوب، قال إن المجلس أصدر جميع القرارات والتشريعات الخاصة بالحرب على الإرهاب ومكافحة المليشيات المتطرفة، بالإضافة إلى إضفاء الشرعية على عملية الكرامة والتأسيس للقيادة العامة والقوات المسلحة وتعيين القائد العام وذلك بإصدار التشريعات والقوانين الخاصة بإعادة الضباط إلى الخدمة وتعيين منصب القائد العام في البلاد.

وأضاف الميهوب: إن عملية الكرامة جاءت لعدة أسباب منها سيطرة الإسلام السياسي “جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة” على “المؤتمر الوطني العام السابق ومفاصل الدولة من حيث تمويل وتوفير الغطاء السياسي للتنظيمات الإرهابية والميلشيات”.

وتابع الميهوب “بأن النهب للمال العام من قبل الميلشيات وعمليات الاغتيال الممنهجة التي طالت ضباط الجيش ونشطاء المجتمع المدني التي تجاوزت ستمائة عملية وانقلاب تيار الإسلام السياسي على العملية الديمقراطية عبر عملية فجر ليبيا بالإضافة إلى بيانات وقرارات لجنة الدفاع بتصنيف هذه المجموعات بجماعات إرهابية متطرفة في البلاد كان من ضمن تلك الأسباب.

