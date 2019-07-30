امغيب: حكومة السراج تسخدم مطار معيتيقة لجلب الإرهابيين والأسلحة من تركيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعد امغيب إن الحديث عن هدنة في طرابلس بمناسبة عيد الأضحى المبارك ستحظى بترحيب دولي،مشيراً إلى أنه لن يصدر أي قرار بالموافقة على وقف إطلاق النار في حرب استعادة العاصمة طرابلس.

امغيب أكد في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الثلاثاء أن دعوة المبعوث الأممي غسان سلامة لحكومة الوفاق بعدم استخدام مطار معيتيقة الدولي للأغراض العسكرية يعد بمثابة إدانة صريحة لحكومة فائز السراج وقوات الميليشيات.

كما أكد عضو مجلس النواب على أن حديث سلامة إشارة واضحة بأن حكومة السراج تستخدم هذا المطار الوحيد العامل في مدينة طرابلس لاستقدام الإرهابيين والأسلحة والذخائر من تركيا وخوفاً من تكرار ما حدث في القاعدة الجوية مصراتة التي استهدفها سلاح الجو.

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