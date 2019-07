تفاصيل اجتماع وزير «صحة المؤقتة» مع أعيان ومشايخ العجيلات

المتوسط:

ناقش وزير الصحة في الحكومة الليبية الموقتة الدكتور سعد عقوب، الأوضاع الصحية في بلديتي العجيلات والجديدة غرب البلاد، وكافة المشكلات الصحية التي تواجه تقديم الخدمة .

وجاء ذلك، خلال اجتماع عقد بمكتبة بمقر ديوان وزارة الصحة بمدينة البيضاء مع رئيس المجلس التسييري لبلدية العجيلات عبد الله عبد المجيد .

كما ناقش الاجتماع الذي حضره عضو المجلس التسييري لبلدية العجيلات ناصر صالح غيث، ورئيس المجلس الاجتماعي بالبلدية علي مصباح الشريفي، ومنسق قبائل المنطقة الغربية السيد فرج لبحث سير عمل المنشآت الصحية والطبية ببلديتي العجيلات والجديدة ومناقشة واليه متابعة ومعالجة كافة المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

وتطرق الاجتماع إلى آلية وسبل تقديم الدعم وحصول المواطنين على الرعاية الصحية الأولية داخل بلدية العجيلات إلى جانب عدد من الموضوعات الهامة و المشاكل التي تعاني منها كافة المنشآت الصحية والطبية من الناحية المالية والإدارية .

