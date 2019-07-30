الصين تدعو للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا

دعا نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاي تاو للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا.

وقال تاو في كلمة أمام مجلس الأمن إنه يتعين على الأطراف الليبية التركيز على مصلحة بلادهم وشعبهم، مؤكدا على ضرورة أن يقود الليبيون العملية السياسية بأنفسهم، وأن مستقبل ليبيا يجب أن يحدده شعبها، كما يجب على المجتمع الدولي احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي ليبيا.

هذا وأضاف تاو أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يدفع الأطراف الليبية للتوصل إلى توافق، وتقديم مساعدة بناءة للأطراف لتحقيق وقف إطلاق النار.

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