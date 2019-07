«التكبالي»: هناك تحالف بين مؤسسة النفط والمركزي لتمويل الميليشيات في طرابلس

خاص المتوسط/ حنان منير:

قال عضو مجلس النواب على التكبالي، إن وفد النواب الذي زار واشنطن، تحدث مع المسؤولين الأمريكيين عن أسباب تحرير طرابلس.

وأوضح التكبالي، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، الثلاثاء، أن الوفد أوضحَ أن جميع المؤسسات تتواجد بطرابلس، وأن هناك تحالف بين مؤسسة النفط والمصرف المركزي وتمويلهم للميليشيات في طرابلس.

وكان اختتم وفد مجلس النواب الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، لقاءاته بالمسؤولين الأمريكيين.

