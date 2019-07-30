المكتب الإعلامي الخاصّ باللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة المؤقتة ينظم لقاء عمل

بنغازي 30 يوليو 2019 (وال) – نظم المكتب الإعلامي الخاص باللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة لقاء عمل أمس الإثنين.

هذا وقد ناقش أعضاء المكتب ـ خلال اللقاء ـ أهم التحديات التي ستواجه اللجنة وكيفية الخروج بأفكار ومقترحات من شأنها ضمان تغطية الانتخابات وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة وتثقيف الناخبين والمرشحين بأهم أسس ومعايير العملية الانتخابية بطرق مهنية.

الجدير بالذكر أن الأيام القليلة القادمة، ستشهد لقاءات عمل وبروفات وسيناريوهات، تحضيرا لانتخاب أول بلدية تابعة للحكومة الليبية المؤقتة. (وال – بنغازي) ع ع/ رس

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