الخراز: لا علاقة للجيش باختفاء سرقيوة

نفى مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، الرائد طارق الخراز، أن تكون للجيش الوطني أي صلة باختفاء النائبة سهام سرقيوة.

ورفض الخراز في تصريحات لصحيفة “إندبندنت” الإنجليزية كافة الادعاءات التي تُلقي باللوم على الجيش في حادثة الهجوم على منزل سرقيوة وترويع عائلتها.

وهاجمت مجموعة مُسلحة منزل النائبة في بنغازي واقتادتها إلى مكان غير معلوم، بعد إطلاق للنار حدث أمام المنزل أسفر عن إصابة زوجها وابنيها.

وتحدث شقيق سرقيوة آدم وابنته نيكول عن أوضاع عائلتهم الصعبة بانتظار معرفة أي شيء عن مصير النائبة سهام المُغيّبة منذ أكثر من أسبوعين.

وقالت نيكول أن ابن سرقيوة فادي وزوجها علي بقيا في المستشفى لعدة أيام، ولم يُسمح لأي أحد بزيارتهما، رغم أن أفراد الأسرة حاولوا زيارتهما في مناسبات متعددة وتم منعهم من قبل جهات لم تذكرها.

وأضافت: “فادي خرج الآن من المستشفى وهو الآن في عهدة عمه، وسمح لعائلة زوج سرقيوة بزيارته للمرة الأولى في المستشفى. أما سهام فلم نسمع عنها أي شيء منذ اختطافها”.

وناشدت عائلة سرقيوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورئاسة وأعضاء البرلمان العربي ورئاسة وأعضاء البرلمان الأوروبي ورئاسة الاتحاد المغاربي ورئاسة منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإنسانية لبذل المزيد من الجهود لضمان الإفراج عن النائبة سهام سرقيوة.

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