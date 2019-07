المتوسط:

طالبت لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، المجتمع الدولي بالضغط على السلطات بمدينة طرابلس “وبشكل عاجل لتوفير مراكز احتجاز آمنة للمهاجرين”.

ودعا رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان، يوسف العقوري، المنظمة الدولية للهجرة والمجتمع الدولي بتكثيف جهوده بالمساعدة في نقل المهاجرين إلى مراكز آمنة وتعجيل عودتهم إلى بلادهم أو نقلهم لبلد ثالث.

وأبدت اللجنة تحفظها “على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين إيطاليا وحكومة الوفاق عام 2017 والتي لم تراع الجوانب الإنسانية على حساب خفض أعداد المهاجرين إلى الأراضي الإيطالية وتكديسهم في مراكز احتجاز غير آمنة بعيدا عن السلطات الشرعية في ليبيا داعية إلى ضرورة وقف التعامل بتلك المذكرة.

وحثت اللجنة المنظمات الدولية لتنفيذ الاستحقاقات المناطة بها والوفاء بالتعهدات التي قدمتها للدول الأفريقية ومن ذلك تفعيل اللجنة الثلاثية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والتي لم تقدم أي شيء.

وعبرت اللجنة، عن ترحيبها بالمناقشات التي جرت في باريس لإيجاد حلول لأزمة المهاجرين عبر البحر المتوسط، مشددة على أن هذه الأزمة العالمية تحتاج لمعالجة ناجعة تشمل القضاء على أسباب الهجرة ومكافحة عصابات تهريب البشر.

The post «خارجية النواب» تطالب بالتعجيل في ملف إعادة المهاجرين لبلدانهم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية