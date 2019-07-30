عميد بلدية الكفرة: ضربات الوفاق الجوية لمدن الجنوب محاولة لتخفيف الضغط على العاصمة

ليبيا – قال عميد بلدية الكفرة مفتاح أبو خليل إن الضربات التي توجه من قبل حكومة الوفاق والكتائب الموجودة في طرابلس إلى مدن الجنوب هي محاولة لتخفيف الضغط على مسلحيهم في العاصمة.

أبو خليل رأى في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”الروسية اليوم الثلاثاء أن المعادلة تغيرت بشكل كبير بعد توجيه ضربات للكلية الجوية في مصراتة وكذلك المطار بنفس المدينة وأن الرسائل السياسية من الضربات أكبر من الرسائل العسكرية.

وأوضح أن الرسائل السياسية تؤكد أن كل الأماكن في العاصمة طرابلس يمكن استهدافها حال تشكيلها أي خطر على قوات الجيش وهو ما يؤكد أن حسابات المعركة اختلفت كلياً عن الفترات السابقة.

وحول تأخر حسم العمليات في طرابلس، أشار عميد بلدية الكفرة إلى أن العملية قد يتأخر حسمها ارتباطا بالتوافقات الدولية والإقليمية خاصة أن المعركة في طرابلس لم تعد محلية.

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