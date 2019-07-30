امغيب: حكومة الوفاق تستخدم مطار معيتيقة لأغراض عسكرية

قال عضو مجلس النواب، سعد امغيب، إن الحديث عن هدنة في طرابلس بمناسبة عيد الأضحى المبارك ستحظى بترحيب دولي، مشيرا إلى أنه لن يصدر أي قرار بالموافقة على وقف إطلاق النار في حرب استعادة العاصمة طرابلس.

امغيب أكد في تصريحات صحفية، أن دعوة المبعوث الأممي، غسان سلامة، لحكومة الوفاق بعدم استخدام مطار معيتيقة الدولي للأغراض العسكرية، يعد بمثابة إدانة صريحة لحكومة فائز السراج والميليشيات، وفيه إشارة واضحة إلى أن حكومة السراج تستخدم هذا المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس، لاستقدام الإرهابيين والأسلحة والذخائر من تركيا، وخوفا من تكرار ما حدث في القاعدة الجوية مصراتة التي استهدفها سلاح الجو.

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