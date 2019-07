المتوسط:

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الثلاثاء، رفض شحنة حليب سائل مُورّد من دولة السعودية عن طريق ميناء الخمس البحري، لقرب انتهاء صلاحيتها، ما يعني عدم مطابقتها للشروط الصحية.

وبين المكتب الإعلامي للمركز في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن الحليب يحمل العلامة التجارية “نادك”، مشيرا إلى أن كمية الشحنة بلغت 43421 كرتونة حليب، مُعبأة جميعها داخل حاوية واحدة، فيما لم يكشف المركز عن الجهة المُورّدة للشحنة.

The post لهذا السبب.. «الرقابة على الأغذية» ترفض شحنة حليب من السعودية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية