ليبيا – عقد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري أمس الإثنين مؤتمر صحفي حول آخر المستجدات عن العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات الإجرامية والإرهابية.

المسماري أكد في المؤتمر الصحفي نقلاً عن وكالة الانباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة أن من تم قصفهم في المستشفى الميداني جنوب مدينة طرابلس ما هم إلا مجموعة من الإرهابيين المطلوبين محلياً ودولياً من بينهم عناصر قيادية لها سجلات أمنية كبيرة منذ ما قبل فترة أحداث 2011 وليسو أطباء كما سوقت حكومة الوفاق ووسائل الإعلام التابعة لها.

وكشف أنه من بين هؤلاء الإرهابيين ابن أحد المطلوبين ويدعى “فتحي سالم نسرات”طالب بكلية الطب وداعم للإرهاب ومنشوراته على فيسبوك تؤكد ذلك إضافة إلى آخرين يتبعون مجموعات القيادي في الليبية المقاتلة الإرهابي “أبوعبيدة الزاوي” وقد استخدموا المستشفى كغطاء لإخفاء نشاطهم الحقيقي.

ونوّه إلى أنه أينما ستظهر بؤر إرهابية ستكون القوات المسلحة جاهزة للتعامل معها، مبيناً أن هزيمة الميليشيات في طرابلس أصبحت أمر محسوم.

كما أشار إلى استهداف حظيرة للطائرات المسيرة في الكلية الجوية بمصراتة وتدمير الصواريخ والذخيرة الملحقة لها، منوهاً إلى أن خطة القوات المسلحة في السابق كانت لا تشمل مدينة مصراتة لكنه نظراً لتدخلها في المعركة تم اختيار بعض الأهداف داخل المدينة واستهدافها.

ويرى أن هناك أصوات وطنية في مدينة مصراتة ترفض ما تقوم به المجموعات المسلحة المحسوبة على المدينة، مضيفاً أن الهدف من معركة طرابلس تطهير العاصمة ومحيطها من المجموعات الإجرامية والإرهابية.

وشدد على أن تقدم وحدات القوات المسلحة في كافة المحاور والمعارك ما زالت مستمرة، مبيناً أن زيارة غسان سلامة للقائد العام المشير خليفة حفتر كانت لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية.