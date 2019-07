المتوسط:

التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الإثنين، القائم بأعمال السفارة الأمريكية جوش هاريس، لبحث الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الطاقة في ليبيا واستقراره لصالح جميع الليبيين.

وحسب السفارة الأمريكية، فقد أكد جوش على دعم الولايات المتحدة للدور الأساسي الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا وازدهارها.

