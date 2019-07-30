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السعيدي: واشنطن تدرك جيداً حقيقة الدور القطري التركي التخريبي في ليبيا

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وصف عضو مجلس النواب علي السعيدي زيارة وفد المجلس إلى واشنطن واجتماعه بأعضاء الكونغرس وبمسؤولين في البيت الأبيض وفي الخارجية الأمريكية بـ”الناجحة”.

السعيدي أشار في تصريحات خاصة لصحيفة “البيان” أمس الاثنين إلى أن زيارة وفد البرلمان قدمت للإدارة الأمريكية صورة واضحة عما يدور على الأراضي الليبية وطبيعة المعركة التي يقودها الجيش الوطني ضد الميليشيات الخارجة عن القانون والجماعات الإرهابية وجحافل المرتزقة الأجانب المرتبطة بالنظامين القطري والتركي والتي تتحرك في إطار مشروع إخواني معاد لتطلعات الشعب في الحرية والديمقراطية وفي التوصل إلى الحل السياسي.

وأوضح السعيدي أن الإدارة الأمريكية على علم بحقيقة المشهد الليبي وهي تدرك جيداً أن الجيش الليبي يقاوم الإرهاب والتطرف وعصابات المرتزقة والمهربين ودواعش المال العام.

عضو مجلس النواب لفت إلى أن العالم كله وليس الأمريكان فقط يعلم بحقيقة الدور القطري التركي التخريبي الذي لا يزال يستهدف ليبيا ومؤسساتها وبخاصة جيشها الوطني خدمة لمشروع الإخوان وحلفائهم.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • السؤال هل الامم المتحدة عاجزة على اتخاذ عقوبات ضد كلا من قطر وتركيا وذلك نظير اعمالهم التى يقومون بها وعدم احنرامهم لقرارات الامم المتحدة اليس ذلك معيبا ام هناك تواطؤاً منهم على الشعوب المغلوب على امره

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