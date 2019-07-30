رئيس قسم المعدات الطبية بمستشفى الأطفال ببنغازي يوضح ملابسات قضية اختفاء “غرف العمليات” التي أثارتها العنوان ويؤكد بأنها موجودة بمخازن المستشفى

بنغازي-العنوان

فند رئيس قسم المعدات الطبية في مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي، عبدالله الغزالي، ما أثير حول ملابسات قضية غرف العمليات الموردة للمستشفى في العام 2013.

وبينت إحدى الرسائل الرسمية التي قدمها الغزالي لمراسل صحيفة العنوان، مؤرخة في ديسمبر من العام 2013، موافقة وزير صحة الوفاق نورالدين دغمان على عرض مقدم من شركة الأصول الليبية للمقاولات العامة بتحوير وتحديث وتجهيز عدد 3غرف عمليات بمستشفى الأطفال بنغازي بقيمة إجمالية أربعة ملايين ومائتا ألف دينار.

واظهر محضر تسليم رسمي معتمد من إدارة المشروعات بالمنطقة الشرقية بوزارة الصحة، المؤرخ في يناير العام 2014، تسلم شركة الأصول للمقاولات موقع لتحديث وتجهيز عدد 3 غرف عمليات بمستشفى الأطفال بنغازي، كما حدد في المحضر مدة التنفيذ بـ180 يوما.

وفي وقت سابق نشر موقع الصحيفة، خبرا ورد فيه مطالبة لمدير عام مستشفى الأطفال بنغازي السابق مفتاح الفلاح، رئيس جهاز البحث الجنائي التحقيق في استلام موظفين في الإدارة السابقة للمستشفى لعدد 4 غرف عمليات طبية من قبل وزارة الصحة في طرابلس بتكليف وزير الصحة السابق نورالدين دغمان.

وأضاف الفلاح أن هذا الأمر تم قبل أن يتم تكليفه بمهام عمله مديرًا للمستشفى، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى مكان هذه الغرف.

إلا أن رئيس قسم المعدات الطبية، في رده على ما وصفه بـ”الادعاءات”، أكد أن غرف العمليات موجودة حاليا في مخازن المستشفى وفي إمكان الجميع الاطلاع عليها عن قرب، مشيرا بأن عددها 3غرف فقط وأن لديه ما يثبت صحة قوله بالمستندات الرسمية.

وقال الغزالي أن أسباب تعطل تشغيل الغرف هو تدهور الوضع الأمني ودخول المدينة في حرب على الإرهاب أواخر العام 2014، مشيرا بأن الشركة الموردة قامت بمخاطبة مدير عام المستشفى بينت فيه صعوبة استجلاب مهندسي الشركة المصنعة للغرف بحجة الوضع الأمني الصعب بحسب رسالتهم المؤرخة في 16 يوليو الجاري.

وأضاف الغزالي أنه دعا مدير عام المستشفى الحالي، أحمد العقوري إلى مخاطبة وزارة الصحة بتشكيل لجنة واستدعاء الشركة الموردة للاطلاع على محتويات المخزن وإعداد تقرير مفصل حول عدد الغرف، وحول أسباب عدم تركيبها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية