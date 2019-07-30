سفير إيطاليا: شركة إيني تسيطر على 45% من انتاج النفط والغاز في ليبيا

أكد السفير الإيطالي لدى طرابلس الغرب، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، أن شركة إيني تواصل السيطرة على 45% من إنتاج النفط والغاز في ليبيا.

ونقلت وكالة آكي عن السفير بوتشينو قوله في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) إنه يستبعد أن تتأثر شركة إيني بالوضع الراهن قائلا تواصل إيني السيطرة على 45% من إنتاج النفط والغاز، وهي “لا تزال الشركة الأجنبية الأكثر أهمية”، فـ”لديها اتفاقات مع شركة (بريتيش بتروليوم) البريطانية، بينما تمتلك مجموعة (توتال) الفرنسية، نسبة 5% تقريباً”.

وأشار بوتشيني الى أن “لا قوات بين تلك المتواجدة على الساحة، هاجمت البنى التحتية التابعة لإيني أبدًا، فهم يعتبرونها تراثًا وطنيًا”، لأن “نصف الغاز الذي تنتجه (إيني) موجه إلى الليبيين”.

وأوضح السفير أن إيطاليا راضية عن عمل خفر السواحل الليبي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا