برلماني: دعوة سلامة للسراج بعدم استخدام مطار معيتيقة عسكريا تعد بمثابة إدانة

أكد عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أن دعوة المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، لحكومة الوفاق، بعدم استخدام مطار معيتيقة الدولي للأغراض العسكرية بمثابة إدانة صريحة لحكومة فائز السراج وقوات الميليشيات وإشارة واضحة إلى أن هذه الحكومة تستخدم هذا المطار الوحيد العامل في مدينة طرابلس لاستقدام الإرهابيين والأسلحة والذخائر من تركيا، وخوفاً من تكرار ما حدث في القاعدة الجوية مصراتة التي استهدفها سلاح الجو التابع لقوات الجيش.

وأفاد امغيب في تصريحات صحيفة، الثلاثاء، بأن الحديث عن هدنة في طرابلس بمناسبة عيد الأضحى المبارك سdحظى بترحيب دولي، لكن لن يصدر أي قرار بالموافقة على وقف إطلاق النار في حرب استعادة العاصمة طرابلس.

ودعا سلامة أمس الإثنين، في إحاطته حول ليبيا في جلسة لمجلس الأمن، طرفي النزاع في البلاد إلى هدنة، مشيرًا إلى ضرورة ضمان التنفيذ الكامل لقرار حظر بيع الأسلحة إلى ليبيا.

