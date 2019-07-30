الأرصاد: طقس حار على الدواخل.. ومعتدل في الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار اعتدال الطقس على الساحل الليبي، مع بقاء نسبة الرطوبة عالية، وفيما تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 29 و35 درجة مئوية.

وأظهرت النشرة الجوية للمركز، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة على مناطق «الدواخل والوسط والجنوب»، إذ تصل إلى 46 درجة مئوية، ثم تسجل انخفاضا طفيفا من الغد على الداوخل، خصوصا المناطق الجبلية.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة مئوية، وبين 36 و43 درجة مئوية على مناطق الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده:

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على مناطق الجبل الاخضر والخليج.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، فيما لا تتجاوز درجات الحرارة 34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، لكنها تصل إلى 41 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 41 و46 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو:

السماء صافية، والرياح تكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و44 درجة مئوية.

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