المتوسط:

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، إن بوادر انتهاء الحرب تلوح فيما تحققه قواته من تقدم، لافتا في هذا السياق تقدمتُ لليبيين بجميع مكوناتهم وفي كل المناطق بمبادرة للخروج من الأزمة الراهنة، والوصول إلى وضع سياسي مستقر”.

وشدد السراج، خلال مقابلة مع وكالة “سبوتنيك، على أنه “لا توجد وساطات لإنهاء الحرب، بل بيانات ودعوات من قيادات عدد من الدول، بضرورة وقف القتال والعودة لمسار التسوية السياسية”.

وأشار السراج، إلى أننا “لم نعتد على أحد، ونحن نمارس حقا شرعيا سياديا بالدفاع عن مواطنينا ومدينتنا وأمل الليبيين في إقامة دولة مدنية ديموقراطية.

The post «السراج»: لا تُوجد وساطات لإنهاء الحرب في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية