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«السراج»: لا تُوجد وساطات لإنهاء الحرب في طرابلس

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، إن بوادر انتهاء الحرب تلوح فيما تحققه قواته من تقدم، لافتا في هذا السياق تقدمتُ لليبيين بجميع مكوناتهم وفي كل المناطق بمبادرة للخروج من الأزمة الراهنة، والوصول إلى وضع سياسي مستقر”.

وشدد السراج، خلال مقابلة مع وكالة “سبوتنيك، على أنه “لا توجد وساطات لإنهاء الحرب، بل بيانات ودعوات من قيادات عدد من الدول، بضرورة وقف القتال والعودة لمسار التسوية السياسية”.

وأشار السراج، إلى أننا “لم نعتد على أحد، ونحن نمارس حقا شرعيا سياديا بالدفاع عن مواطنينا ومدينتنا وأمل الليبيين في إقامة دولة مدنية ديموقراطية.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • تعالي الي حيث النكهة تعالي الي الدولة المدنية الديمقراطية درهتولنا كبودنا بالدولة المدنية اللي ماشفنا منها شي بغض النظر عن صراعكم مع حفتر ومن يؤيد في من هات حتي ربع دولة مدنية ديمقراطية والليبين كلهم معاك

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