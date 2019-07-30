الصين تُوجّه رسالة إلى شعب ليبيا ومسؤوليها

وجه نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، وو هاى تاو، رسالة لأطراف النزاع في ليبيا، حثهم فيها على الالتفاف إلى مصلحة شعبهم وبلدهم والابتعاد عن لغة السلاح.

وفي كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن، أمس الإثنين، طالب نائب المندوب الصيني بضرورة الإسراع في الوصول إلى تسوية سياسية للنزاعات التي تشهدها ليبيا منذ أعوام.

وطالب تاو خلال حديثه أطراف النزاع الحاصل بتلبية نداءات المُجتمع الدولي الداعية لتحريك عجلة العملية السياسية، التي تعطلت في أبريل الماضي بسبب معارك طرابلس.

وشدد نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المُتحدة على أن شعب ليبيا هو الوحيد الذي من المُفترض أن يرسم خارطة مُستقبلها بالتزامن مع عملية سياسية سلسة تقودها الأطراف الداخلية المعنية.

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