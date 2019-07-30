مليشيات الوفاق تطلق القذائف العشوائية على طرابلس وضواحيها وسلاح الجو يستهدف مواقع مهمة

طرابلس 30 يوليو 2019 (وال) – أعلنت غرفة عمليات المنطقة الغربية، التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، بأن قوات السلاح الجوي استهدفت منصة صواريخ في مشروع الموز شرق طرابلس، استخدمت في قصف وتعطيل مطار معيتيقة.

فيما تشهد المدينة، ومحيط مطار معيتيقة، والعديد من الضواحي، سقوط القذائف العشوائية من قبل مليشيات الوفاق غير الشرعية منذ يوم الأمس الإثنين، الأمر الذي أسفر عن مقتل مواطن بمنطقة محلة الجلاء بسوق الجمعة.

هذا وتم تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر ما خلّفته القذائف العشوائية على أحد المنازل، من أضرار ودمار.

فيما ذكرت مصادر مطلعة، إن مطار معيتيقة الدولي، تعرّض لسقوط قذائف عشوائية، وصل عددها إلى قرابة 20 قذيفة، لم يُعرف مصدرها على وجه التحديد.

وفي السياق أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن سلاح الجو نفّذ ضربات جوية، استهدفت المجموعات الإرهابية، في منطقة وادي الربيع.

فيما أوضح المركز ـ في وقت سابق، من يوم أمس ـ إن وحدات القوات المسلحة للجيش الوطني، أسقطت طائرة استطلاع وتصوير تركية الصنع، شمال منطقة العزيزية.

ويشار أن قوات الجيش الليبي، تقوم بإحراز تقدمات في العديد من المراكز الاستراتيجية المهمة بالمدينة كما هو مخطط لها بحسب الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري .(طرابلس_وال) ف و

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