سيارات مُستوردة تتدفق إلى ميناء بنغازي

استقبل ميناء بنغازي عددا من السفن التجارية المحملة بسلع وبضائع وسيارات مستعلمة حيث دخلت السفينة “قراند سيكلا” أمس الاثنين إلى الرصيف (5) وعلى متنها (1139) سيارة مستعلمة مستوردة من أوروبا.

وبحسب بيانات الحركة الصادرة عن إدارة ميناء بنغازي، فقد استقبل أيضاً السفينة “إيفان” التي رست على الرصيف رقم (8) وعلى متنها قرابة مئة وخمسين (150) سيارة وشاحنة.

وأظهرت بيانات ميناء بنغازي دخول السفينة “أوسمان برينينس” إلى الرصيف (7) استعدادا لشحن كميات من الخردة لم تعلن إدارة الميناء وجهتها أو كميتها.

هذه الشحنات جاءت بعد يوم من وصول سفينة السيارات COSCO التابعة للوكيل الملاحي ميار ليبيا، حيث رست على الرصيف رقم 6 مُحملة بشحنة سيارات مُستوردة من السوق الكورية، فيما لم تكشف إدارة الميناء عن حجمها.

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