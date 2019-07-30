الصحة العالمية: تقديم مساعدات لأكثر من 700 مريض في غات

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفرق الطبية التابعة لها ساعدت الأسبوع الماضي أكثر من 700 مريض في مدينة غات.

وبينت منظمة الصحة العالمية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن المساعدات التي قدمتها المنظمة شملت أيضا الأطفال الوليدة مؤكدة أن المنظمة الدولية للهجرة قامت بتقديم إمدادات طبية لاحدى العيادات في مدينة غات.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أعلنت الشهر الماضي أن غات مدينة منكوبة بعد أن أغرقَت السيول والفيضانات أحياءً سكنية بالمدينة وتسببت في العديد من الخسائر البشرية والمادية، وسببت نزوحا للعديد من المواطنين مؤكدة أن السيول غطت نحو 70 بالمائة من مناطق المدينة كما تسببت السيول في تدمير وانهيار العديد من المنازل وأغلقت الطرقات الواصلة بين المناطق، حيث تسببت في انقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية

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