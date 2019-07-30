جامعة بنغازي تحقق تقدما في التصنيف العالمي

بنغازي-العنوان

حققت جامعة بنغازي، تقدما في التصنيف العالمي للجامعات “ويبوميتركس” والذي يعد أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمي، وتخطت الجامعة 171 جامعة، لتصعد بعدها إلى المرتبة 4027 في تصنيف شهر يوليو، بعد أن كانت في المرتبة 4198 شهر يناير الماضي.

وقال بيان المكتب الإعلامي لجامعة بنغازي عبر “فيسبوك” إن ترتيب الجامعة محليًا أصبح الأول في ليبيا، و141 عربيًا، و145 أفريقيًا.

وأوضح المكتب الإعلامي بأن الإنجاز التي تحصلت عليها الجامعة، يأتي بعد القرارات والإجراءات التي اتخذتها الإدارة الجامعية.

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