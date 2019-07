«صحة الوفاق» تضع خطة لدعم المستشفيات القروية في مختلف المدن والمناطق

المتوسط:

دعمت وزارة الصحة مستشفيات قروية موزعة جنوب ووسط وغرب وشرقي البلاد بكامل احتياجاتها من أدوية ومستلزمات وأجهزة ومعدات طبية منذ إعلان الوكيل العام ” محمد هيثم عيسى” التوجه لدعم القطاع الصحي العام واستعادة تشغيل المرافق الصحية بكامل قدرتها الاستيعابية.

ووفقًا لتقرير لجنة الاستلام والمطابقة بقسم المعدات الطبية التابع لإدارة الصيدلة فقد تم دعم عدد من المستشفيات القروية من بينها مستشفى ككلة القروي الواقع في مدينة ككلة التي تبعد مسافة 130 كيلومتر جنوب غرب العاصمة طرابلس، إذ تسلم المستشفى بعد إعلان الوكيل العام لوزارة الصحة العام الماضي توجه الوزارة إلى النهوض بالخدمات الطبية التي يقدمها القطاع العام في كل المرافق الصحية، تسلم احتياجاته من الأدوية والمستلزمات الطبية كما تسلم أيضًا تجهيزات طبية تتمثل في جهاز قياس نبض الجنين وجهاز شفط سوائل و 5 مضخات محاليل وجهاز كشف على الأوردة وعدد 15 سرير إيواء أطفال وأجهزة قياس الضغط وجهاز تنفس صناعي وجهاز قياس الأكسجين في الدم وجهاز مراقبة أطفال.

