أبو خليل: ضربات الوفاق في الجنوب هدفها تخفيف الضغط عن مسلحيهم بالعاصمة

قال عميد بلدية الكفرة مفتاح أبو خليل إن الضربات التي توجه من قبل حكومة الوفاق والمليشيات الموجودة في طرابلس إلى مدن الجنوب هي محاولة لتخفيف الضغط عن مسلحيهم في العاصمة.

أبو خليل رأى في تصريحات اليوم لوكالة سبوتنيك الروسية أن المعادلة تغيرت بشكل كبير، بعد توجيه ضربات للكلية الجوية بمصراتة، وكذلك المطار بالمدينة ذاتها.

وأوضح أن هذه الضربات كانت تحمل رسائل سياسية تؤكد أن كل الأماكن في العاصمة طرابلس يمكن استهدافها حال تشكيلها خطرا على قوات الجيش، وهو ما يؤكد أن حسابات المعركة اختلفت كليا عن المراحل السابقة.

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