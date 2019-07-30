وليد فارس: وفد البرلمان فتح طريقا سياسيا بين ليبيا ومؤسسات الولايات المتحدة

قال المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وليد فارس، إن الوفد البرلماني الذي أجرى زيارة إلى واشنطن، أنجز أمورا مهمة لمصلحة الشعب والجيش وقضية ليبيا بشكل عام، من خلال عقد اجتماعات عديدة مع مجلس الأمن القومي، والدفاع، ومسؤولين بالكونغرس.

وأكد في تصريح صحفي الأحد، أن وفد البرلمان فتح طريقا سياسية بين ليبيا ومؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وأضاف فارس أنه وبعد أن تواصلت المؤسسات الأمريكية مع البرلمان، واستمعت إليه حول الدعم التركي والقطري للمليشيات والمجموعات المسلحة في ليبيا، فإنه من المنتظر أن تتحرك واشنطن مع أنقرة فيما يخص هذا الملف.

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