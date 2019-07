المتوسط:

أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن الفرق الطبية التابعة لها ساعدت الأسبوع الماضي أكثر من 700 مريض في مدينة غات.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن المساعدات التي قدمتها المنظمة شملت أيضا الأطفال حديثة الولادة.

ولفتت إلى أن المنظمة الدولية للهجرة قامت بتقديم إمدادات طبية لاحدى العيادات في مدينة غات.

The post وصول مساعدات لأكثر من 700 مريض في غات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية