خارجية المؤقتة: مراجعة الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأخرى

عقد تحت إشراف وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة الاجتماع الدوري الثاني لمدراء إدارات التعاون الدولي بالوزرات والهيئات والمؤسسات بالحكومة الليبية المؤقتة تحت شعار الشراكة والتشبيك نجاعة وفاعلية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التعليم بمدينة البيضاء اعداد مقترحات وتوصيات بشأن البنود التي تم مناقشتها خلال الاجتماع الأول الذي عقد نهاية الشهر الماضي كما تم أيضا مراجعة كافة الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا والدول الأخرى وتزويد وزارة الخارجية والتعاون الدولي بصور من هذه الاتفاقيات كما تم إعداد تصور شامل لتحديد آفاق التعاون المستقبلي بين ليبيا والدول الأخرى.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا