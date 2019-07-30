المؤقتة تبحث احتياجات بلدية العجيلات

قرنادة-العنوان

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الإثنين، احتياجات بلدية العجيلات، وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع رئيس المجلس التسييري لبلدية العجيلات عبد الله عبد المجيد، بحضور وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.

وناقش الاجتماع الذي حضره عضو المجلس التسييري لبلدية العجيلات ناصر صالح غيث، ورئيس المجلس الاجتماعي بالبلدية علي مصباح الشريفي، ومنسق قبائل المنطقة الغربية فرج علي، سير العمل في البلدية وأوضاعها الإنسانية والخدمية، وكافة الاحتياجات التي تتطلبها البلدية.

وأبدى رئيس مجلس الوزراء موافقته على توفير كافة احتياجات البلدية التي تلزم لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

ومنح الثني الإذن بالتعاقد على تنفيذ عدد من المشاريع الحكومية في مختلف القطاعات.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات عقدها رئيس مجلس الوزراء مع رئيس المجلس التسييري وأعيان وحكماء بلدية العجيلات.

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