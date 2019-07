انطلاق فعاليات الاجتماع الثاني لمدراء التعاون الدولي بالهيئات الحكومية

المتوسط:

انطلقت فعاليات الاجتماع الثاني لمدراء إدارات التعاون الدولي بالوزرات والهيئات والمؤسسات بالحكومة الليبية المؤقتة تحت شعار الشراكة والتشبيك نجاعة و فاعلية، حيث تم خلال الاجتماع اعداد مقترحات وتوصيات حيال البنود التي تم مناقشتها خلال الاجتماع الأول الذي انعقد بتاريخ 25. 6. 2019م وأيضا مراجعة كافة الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا والدول الأخرى وتزويد وزارة الخارجية والتعاون الدولي بصور من هذه الاتفاقيات كما تم إعداد تصور شامل لتحديد آفاق التعاون المستقبلي بين ليبيا والدول الأخرى.

ويأتي ذلك تحت إشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة وبحضور الدكتور، فوزي عبد الحميد بومريزه، وزير التعليم.

