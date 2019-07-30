مدير أمن بنغازي يجري جولة ليلية تفقدية لعدد من مناطق بنغـازي

أجرى رئيس الغرفة الأمنية المشتركة، مـدير أمن بنغـازي العميـد عـادل عبد العـزيز أمس، جولة تفقدية لعدد من مناطق بنغازي للاطلاع على سير عمل الخطة الأمنية.

وحسب مكتب الإعلام الأمني فقد أشرف العميـد عبد العـزيز على توزيع الدوريات والنقاط الأمنية بالمدينة، كما قام بزيارة السيطرات الأمنية المنتشرة في الشوارع، إلى جانب تفقده لتمركزات الأجهزة الأمنية والعسكرية.

هذا وأكد عبد العزيز على أهمية تنفيذ القانون والقرارات التي تصدر عن وزارة الداخلية، بما يحفظ أمن المواطن ويحقق الاستقرار العام في البلاد.

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