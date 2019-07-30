«مواصلات الوفاق» تنفي استخدام مطار معيتيقة عسكريا

نفت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق ما ورد في إحاطة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، أمام مجلس الأمن الدولي بشأن استخدام مطار معيتيقة الدولي لأغراض عسكرية.

وأضافت الوزارة أن المطار يستخدم لحركة الملاحة الجوية المدنية، وهو المنفذ الدولي الأكثر استخداما من الليبيين ومن كافة المناطق، وفق بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وقالت إنه ينطلق من المطار «رحلات الإسعاف الطائر لنقل المرضى، ورحلات الحجاج»، منوهة بأن «استهداف المطار المتكرر طال مرافق وطائرات مدنية، وعرّض سلامة المسافرين والعاملين إلى الخطر، كما يعرقل حركة التنقل، ويسبب خسائر جسيمة لقطاع الطيران المدني والنقل الجوي».

يذكر أن سلامة، خلال إحاطته أمس، «دعا السلطات في طرابلس لوقف استخدام مطار معيتيقة عسكريا».

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