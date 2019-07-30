أدوية مُهمة تصل مخازن باطن الجبل

تسلمت مخازن الإمداد الطبي في باطن الجبل شحنة مكونة من أنواع مختلفة من الأدوية، في انتظار وصول أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة التي طال انتظارها.

وتضمنت الشحنة عدداً من المضادات الحيوية وأدوية الحرارة والاسبرين وبعض الأدوية الأخرى، مرسلة من إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، وذلك بحسب ما ذكره مدير مخازن الإمداد الطبي، أيمن كرناف.

وتأتي هذه الأدوية للتخفيف من معاناة المواطنين في المنطقة بالتزامن مع تكرار شكوى القيمين على مخازن الأدوية ومشافي باطن الجبل من عدم توفر أدوية الأمراض المزمنة التي لم تصلهم منذ أمد بعيد.

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