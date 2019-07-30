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أدوية مُهمة تصل مخازن باطن الجبل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسلمت مخازن الإمداد الطبي في باطن الجبل شحنة مكونة من أنواع مختلفة من الأدوية، في انتظار وصول أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة التي طال انتظارها.

وتضمنت الشحنة عدداً من المضادات الحيوية وأدوية الحرارة والاسبرين وبعض الأدوية الأخرى، مرسلة من إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، وذلك بحسب ما ذكره مدير مخازن الإمداد الطبي، أيمن كرناف.

وتأتي هذه الأدوية للتخفيف من معاناة المواطنين في المنطقة بالتزامن مع تكرار شكوى القيمين على مخازن الأدوية ومشافي باطن الجبل من عدم توفر أدوية الأمراض المزمنة التي لم تصلهم منذ أمد بعيد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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