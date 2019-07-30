لجنة الخارجية بالبرلمان تدعو إلى إيجاد حلول لأزمة المهاجرين

أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عن بالغ أسفها لحادث غرق قارب المهاجرين، الذي أودى بحياة العشرات، ودعت إلى تحرك دولي عاجل لإنقاذ واستضافة المهاجرين، مرحبة بالمناقشات التي جرت في باريس لإيجاد حلول لهذه الأزمة .

وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى تحفظها على مذكرة التفاهم الموقعة بين إيطاليا وحكومة الوفاق، عام ألفين وسبعة عشر، والتي لم تراع الجوانب الإنسانية، على حساب خفض أعداد المهاجرين إلى إيطاليا، وتكديسهم في مراكز احتجاز غير آمنة، مطالبة المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لنقل المهاجرين إلى مراكز آمنة، وتعجيل ترحيلهم.

كما طالبت المجتمع الدولي بدعم مسيرة ليبيا نحو الاستقرار، وبناء مؤسسات الدولة الليبية لتقوم بواجباتها، وتأمين حدود ومنافذ البلاد.

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