شاهد..خالد مشري من وكر الإخوان في تركيا يشبّه مرسي بالصحابي عثمان بن عفان

رغم تنصله سابقا في تسجيل مرئي ،من انتماءه لحركة الاخوان المسلمين ،شارك رئيس مجلس الدولة خالد المشري ،في حفل احتضنه النظام التركي في اسطنبول لتأبين الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في ذكرى مرور 40 يوما على وفاته.

وقال المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الاخواني ،إنه ثمة محاولة لفرض حكم عسكري في ليبيا ،من خلال تكرار التجربة المصرية في تشبيه يدمنه الإخوان بين السيسي وحفتر ولم يتوان المشري في المحفل الذي يفترض أنه تأبيني أن يدخل في كلمته نار الحرب مفتخرا بالقصف والتدمير.

وإعتبر المشري أن مرسي مثال يحتذى به على سيدنا عثمان إبن عفان لأنه مثله آثر حفظ دماء المسلمين متهماً الرئيس السيسي بعدم الحفاظ على هذه الدماء خلال ما وصفها بـ ” المصيبة الكبرى بميدان رابعة العدوية ” في إشارة منه لفض السلطات إعتصام الإخوان في ذلك الميدان.



يشار أن المشري قدم رسميا مطلع العام الجاري فك ارتباطه رسميا بالفكر الإخواني ،مع استمراره في العمل السياسي والحزبي أي العدالة والبناء ،لكن لم يمض عاما على الاستقالة المرسومة حتى ظهر المشري على الناس الشهر الماضي محتفيا داخل سفارة تركيا في طرابلس مع رموز الإخوان فرع ليبيا مبتهجين بالذكرى الثالثة لنجاة رجب أردوغان من انقلاب كاد أن يطيح بنظامه.

مثلت مشاركة المشري تلك في طرابلس وهذه في اسطنبول تأكيدا ضمنيا لتمسكه بأدبيات حركة الإخوان والسير في نهج كل من رعى وجودها ودعم كل ما يديم تغلغلها في الكيانات السياسية والاستفراد بالسلطة بعد استعمال الديمقراطية لمرة واحدة كخير مطية نحو عرش الإخوان الأبدي.

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