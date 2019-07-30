أزمة القمامة في طرابلس على رأس أجندة اجتماع الطاهر مع شركات النظافة

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق، ميلاد الطاهر، خلال رئاسته اجتماع الجمعية العمومية للشركات العامة لخدمات النظافة عدة مشكلات، أولاها سوء خدمات النظافة الذي تعاني منه طرابلس، إضافة إلى المشاكل المالية وضعف رواتب العاملين بشركة الخدمات.

وطالب الطاهر، الجمعية العمومية، بتقديم معلومات وبيانات مفصلة عن عدد العمالة العارضة في فروع شركات طرابلس، وإيجاد معايير المخصصات المالية من خلال إعداد اللوائح التنظيمية والتدريبية من مجلس إدارة الجمعية العمومية للشركة، وفق بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ودعا إلى إعداد مقترح جدول مرتبات من الجمعية العمومية، وتصورعام على الميزانية العمومية للعام المقبل.

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