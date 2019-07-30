(بالفيديو) الثني يناقش ملف الباحثين عن العمل

بنغازي-العنوان

ناقش رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الثلاثاء، مع وزير العمل مسعود صوة ملف الباحثين عن العمل وكيفية توفير فرص العمل المناسبة لهذه الفئة بما يكفل الاستفادة من خدماتهم للوطن.

واطلع الثني خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، على مستجدات سير العمل بوزارة العمل.

كما ناقش الثني خلال الاجتماع سير عمل الوزارة، والعراقيل التي تواجهها وكيفية وضع الحلول لها.

يشار إلى أن الاجتماع حضره مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الطاهر.

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