عقوب يتابع مع مديري الإدارات أوضاع قطاع الصحة

عقد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات والمكاتب، لمتابعة أوضاع قطاع الصحة.

حيث ناقش الاجتماع جملة من المواضيع، أهمها شرح الموقف العام للمرافق الصحية والمستشفيات العامة والقروية والإمداد الطبي، وذلك بعد عدة زيارات ميدانية قام بها خلال الأسابيع الماضية إلى المنشآت الطبية بعدد من القرى والمدن والبلديات.

وأصدر عقوب تعليماته بتكثيف الزيارات الميدانية والتفتيشية، مشددا على ضرورة متابعة أوجه صرف المخصصات المالية، والتطوير والتحسين، وصولا إلى مستوى أداء أفضل يلبي احتياجات المواطن.

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