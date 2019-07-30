اجتماع تقابلي بين وزيري التعليم والشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة

ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة، فوزية بن حامد، مع وزير التعليم بالحكومة، فوزي بومريز، عددا من الملفات ذات العلاقة بالوزاتين، وتعزيز التنسيق بين الإدارات التابعة لهما.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، إن هذا يعتبر الاجتماع التقابلي الأول بين الوزارتين، مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد العديد من اللقاءات وورش العمل، من أجل التأسيس لشراكة حقيقية وفاعلة لكافة الفئات المستفيدة من الوزارتين، وعلى رأسها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جهته أكد بومريز أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة تضم الوزارتين من أجل وضع خطة واستراتيجية لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى البلاد.

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