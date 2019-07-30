الدينار يصعد أمام العملات الدولية مع إعلان «المركزي» موعد صرف منحة أرباب الأسر

صعد الدينار الليبي أمام العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية اليوم الثلاثاء، فقد انخفض سعر صرف كل من العملة الأميركية والأوروبية والبريطانية، مقارنة بما سجلته أمس الإثنين.

ويأتي هذا التحسن في سعر الدينار، في أعقاب ما أعلنه مصرف ليبيا المركزي اليوم من عودة صرف منحة أرباب الأسر (500 دولار بالسعر الرسمي لكل فرد) بدءا من 20 أغسطس المقبل.

فقد انخفض كل من الدولار الأميركي إلى 4.42 دينار، مقابل 4.53 دينار، و اليورو إلى 4.93 دينار مقابل 5.02 دينار، وكذلك الجنيه الاسترليني إلى 5.38 دينار مقابل 5.61 دينار.

وأيضا تراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 0.78 دينار مقابل 0.80 دينار، والعملة التونسية إلى 1.54 دينار مقابل 1.58 دينار.

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